Кавазашвили: невызов Дзюбы в сборную России станет первой ошибкой Карпина

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о конфликте нового главного тренера сборной России Валерия Карпина с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой.

«У Карпина и Дзюбы давний конфликт, но сборная — это тот коллектив, где нужно забыть об этом и не пускать друг в друга стрелы», — цитирует Кавазашвили Sport24.

По его мнению, если Дзюба захочет показать себя профессионалом, то ему должно быть без разницы, кто будет тренировать сборную.

«Карпин унизит Дзюбу, если не позовёт его в сборную. Это будет месть. Невызов Артёма станет первой ошибкой Карпина и очень плохим решением. Лучше Дзюбы нападающих в России нет», — добавил эксперт.

23 июля Карпин был назначен главным тренером сборной России по футболу. Он подписал контракт до 31 декабря 2021 года. 52-летний специалист будет совмещать работу в сборной и в «Ростове», который возглавляет с 2017 года.

Ранее спортивный директор РФС оценил назначение Карпина на пост главного тренера сборной.