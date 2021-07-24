Спортивный директор РФС оценил назначение Карпина на пост главного тренера сборной
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- РИА Новости
«Я всегда отношусь положительно к решениям, которые идут на пользу футбола. Это то решение, которое нам необходимо. Если оно от руководства Российского футбольного союза, то да, я его поддерживаю», — цитирует Лексакова Sport24.
По его мнению, сейчас бесполезно рассуждать о совмещении работы Карпина в клубе и сборной. Он отметил, что только результат определит, насколько данное решение было верным.
«Потому что примеры совмещения есть как очень положительные, так и не совсем удачные. Поэтому будем двигаться дальше», — добавил Лексаков.
23 июля Карпин был назначен главным тренером сборной России по футболу. Он подписал контракт до 31 декабря 2021 года. 52-летний специалист будет совмещать работу в сборной и в «Ростове», который возглавляет с 2017 года.
Ранее теннисист Даниил Медведев высказался о назначении Карпина главным тренером сборной России.