Спортивный директор РФС оценил назначение Карпина на пост главного тренера сборной

Спортивный директор Российского футбольного союза (РФС) Андрей Лексаков прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.

«Я всегда отношусь положительно к решениям, которые идут на пользу футбола. Это то решение, которое нам необходимо. Если оно от руководства Российского футбольного союза, то да, я его поддерживаю», — цитирует Лексакова Sport24.

По его мнению, сейчас бесполезно рассуждать о совмещении работы Карпина в клубе и сборной. Он отметил, что только результат определит, насколько данное решение было верным.

«Потому что примеры совмещения есть как очень положительные, так и не совсем удачные. Поэтому будем двигаться дальше», — добавил Лексаков.

23 июля Карпин был назначен главным тренером сборной России по футболу. Он подписал контракт до 31 декабря 2021 года. 52-летний специалист будет совмещать работу в сборной и в «Ростове», который возглавляет с 2017 года.

Ранее теннисист Даниил Медведев высказался о назначении Карпина главным тренером сборной России.