Теннисист Медведев высказался о назначении Карпина главным тренером сборной России

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Вторая ракетка мира теннисист Даниил Медведев поделился мнением о назначении Валерия Карпина главным тренером сборной России по футболу.
Теннисист Медведев высказался о назначении Карпина главным тренером сборной России
  • © Reuters

«Карпин — харизматичный человек. Мне нравится», — цитирует Медведева ТАСС.

Он также отметил, что Карпин добился хороших результатов с «Ростовом». 

«Я люблю наш футбол. На Евро проиграли Дании, которая показывала сумасшедший футбол», — добавил Медведев.

23 июля Карпин был назначен главным тренером сборной России по футболу. Специалист подписал контракт до 31 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что Медведев вышел во второй круг теннисного турнира на ОИ в Токио. Он обыграл казахстанца Александра Бублика со счётом 6:4, 7:6 (10:8).

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