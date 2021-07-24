Копию чаши с олимпийским огнём установили на мосту в Токио

Короткая ссылка
Копию чаши с олимпийским огнём установили на мосту Юмэ-но-Охаси в районе Аоми города Токио.
Копию чаши с олимпийским огнём установили на мосту в Токио
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что постамент огорожен и подойти к нему вплотную могут только представители прессы в закреплённое для каждого СМИ время по предварительной аккредитации. При этом огонь можно снять только из-за ограждения на фотоаппарат.

«Видеосъёмка запрещена. Это связано с тем, что на видеосъёмку, особенно если это делается для роликов в соцсетях, нужно намного больше времени. Это может привести к большому скоплению людей, нарушению социальной дистанции и риску заражения коронавирусом», — заявил представитель пресс-службы оргкомитета Игр.

Огонь будет гореть 24 часа в сутки до 8 августа, то есть до последнего дня Олимпиады.

Ранее в Госдуме рассказали, какие города могли бы принять Олимпиаду в 2036 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить