Копию чаши с олимпийским огнём установили на мосту в Токио

Копию чаши с олимпийским огнём установили на мосту Юмэ-но-Охаси в районе Аоми города Токио.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что постамент огорожен и подойти к нему вплотную могут только представители прессы в закреплённое для каждого СМИ время по предварительной аккредитации. При этом огонь можно снять только из-за ограждения на фотоаппарат.

«Видеосъёмка запрещена. Это связано с тем, что на видеосъёмку, особенно если это делается для роликов в соцсетях, нужно намного больше времени. Это может привести к большому скоплению людей, нарушению социальной дистанции и риску заражения коронавирусом», — заявил представитель пресс-службы оргкомитета Игр.

Огонь будет гореть 24 часа в сутки до 8 августа, то есть до последнего дня Олимпиады.

Ранее в Госдуме рассказали, какие города могли бы принять Олимпиаду в 2036 году.