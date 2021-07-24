В Госдуме рассказали, какие города могли бы принять Олимпиаду в 2036 году

Депутаты Государственной думы поделились мнением о том, какие города России могли бы принять Олимпийские игры 2036 года в случае подачи заявки.

«Я думаю, что любой из городов-миллионников, которых у нас уже 15, мог бы предложить свою структуру, свою столицу и гостеприимство своих жителей и организовать такое событие», — приводит слова главы комитета Госдумы по федеративному устройству и местному самоуправлению Алексея Диденко РИА Новости.

При этом он отметил, что самыми подходящими городами являются Владивосток и Новосибирск, у которых достаточно развитая инфраструктура, выгодное географическое положение и равноудалённость от центров концентрации населения.

«С учётом того, что у нас страна огромная, тут интересно было бы посмотреть территории за Уралом, на Дальнем Востоке, в Сибири», — заявил Диденко.

Первый зампредседателя комитета Госдумы Светлана Журова считает в свою очередь, что Санкт-Петербург может подать совместную заявку с финским Хельсинки.

«Хельсинки самим сейчас не потянуть такой объём соревнований, они же были олимпийским городом и именно в нем в 52-м году советская команда впервые выступила на Олимпийских играх. И было бы очень знаменательно соединиться», — сказала Журова.

Кроме того, она назвала хорошим вариантом для проведения Игр Казань.

«Она же Универсиаду провела великолепно. Они готовы многие соревнования у себя провести точно так же», — добавила Журова.

Ранее Журова поделилась впечатлениями от церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио.