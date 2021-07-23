Журова: наша форма на Олимпиаде в Токио кричит, что мы россияне

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова поделилась впечатлениями от церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио.
Журова: наша форма на Олимпиаде в Токио кричит, что мы россияне
  • Reuters

«Открытие Олимпиады, как и всегда, оставило хорошее впечатление. Все стараются использовать технические средства, световые. Впечатление хотят произвести все, а японцы были лаконичны. Церемонии ведь рассчитаны не только на тех, кто должен быть на стадионе, но и на тех, кто у экранов», — приводит слова Журовой «Чемпионат».

Он отметил, что российская форма, несмотря на запрет, напоминает российский флаг больше, чем когда-либо.

«Раньше делали форму, которая напоминала, что мы россияне. Сейчас она об этом кричит. При этом нам всё согласовали, но некоторые мировые политики не знали об этом и хотели, чтобы этого не случилось. И теперь три недели они будут от этого мучиться», — добавила Журова. 

Летние Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля и завершатся 8 августа.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Ранее сообщалось, что в Японии команду ОКР назвали сборной России на открытии ОИ в Токио.

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