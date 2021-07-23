В Японии команду ОКР назвали сборной России на открытии ОИ в Токио

В эфире японского телевидения во время церемонии открытия Игр в Токио команду Олимпийского комитета России (ОКР) представили как Россию.

Как сообщает журналист Василий Конов в своём Telegram-канале, во время трансляции японские зрители увидели «ロシア», что в прямом переводе означает «Россия».

Это связано с тем, что на японском языке невозможно использовать утверждённую Международным олимпийским комитетом аббревиатуру ROC.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Летние Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля и завершатся 8 августа.

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