Лавров оценил флешмоб вокруг сборной России на Олимпиаде

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поделился мнением о флешмобе вокруг сборной России на Олимпийских играх в Токио.

«Теперь у нас команда называется ROC. Я уже видел остроумные мемы, в которых цитируются слова из американской песни We Will Rock You. Переводится это как «мы вас разгромим». Если нам такую аббревиатуру одобрили, значит, это обязывает дополнительно стараться всех побеждать», — сказал Лавров на вебинаре партии «Единая Россия».

ROC — англоязычная аббревиатура российской делегации на Играх — Олимпийского комитета России.

Олимпиада в Токио стартовала 23 июля.

Ранее в Красноярске появились граффити в поддержку олимпийской сборной России.