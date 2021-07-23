Лавров оценил флешмоб вокруг сборной России на Олимпиаде
- РИА Новости
«Теперь у нас команда называется ROC. Я уже видел остроумные мемы, в которых цитируются слова из американской песни We Will Rock You. Переводится это как «мы вас разгромим». Если нам такую аббревиатуру одобрили, значит, это обязывает дополнительно стараться всех побеждать», — сказал Лавров на вебинаре партии «Единая Россия».
ROC — англоязычная аббревиатура российской делегации на Играх — Олимпийского комитета России.
Олимпиада в Токио стартовала 23 июля.
Ранее в Красноярске появились граффити в поддержку олимпийской сборной России.