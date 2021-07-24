Осака высказалась о зажигании олимпийского огня

Японская теннисистка Наоми Осака поделилась эмоциями от зажигания олимпийского огня в Токио.

«Вне всякого сомнения, это величайшее спортивное достижение и самая большая честь, которая выпадала мне в жизни. Нет слов, чтобы описать эмоции, которые я испытываю. Всех благодарю и люблю. Спасибо», — написала Осака в своём Instagram.

Церемония открытия Олимпийских игр, перенесённых с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, прошла 23 июля. Соревнования продлятся до 8 августа.

Ранее сообщалось, что бегунья с Ямайки выступит на Олимпиаде в Токио, несмотря на разрыв мениска.