Осака высказалась о зажигании олимпийского огня

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Японская теннисистка Наоми Осака поделилась эмоциями от зажигания олимпийского огня в Токио.
Осака высказалась о зажигании олимпийского огня
  • Reuters

«Вне всякого сомнения, это величайшее спортивное достижение и самая большая честь, которая выпадала мне в жизни. Нет слов, чтобы описать эмоции, которые я испытываю. Всех благодарю и люблю. Спасибо», — написала Осака в своём Instagram.

Церемония открытия Олимпийских игр, перенесённых с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, прошла 23 июля. Соревнования продлятся до 8 августа.

Ранее сообщалось, что бегунья с Ямайки выступит на Олимпиаде в Токио, несмотря на разрыв мениска.

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