Швейцарский барьерист дисквалифицирован с ОИ в Токио за допинг
- Reuters
Как сообщает Reuters, допинг-проба 32-летнего атлета дала положительный результат на никетамид и метаболит N-метилникотинамида.
НОК Швейцарии дисквалифицировал его на девять месяцев.
«Моя мечта об Олимпийских играх в Токио закончена. Одна таблетка содержала запрещённое вещество. Я совершил ошибку с серьёзными последствиями. Мне так жаль. Но я буду продолжать после дисквалификации», — написал спортcмен в своём Instagram.
Хуссейн является чемпионом Европы 2014 года и бронзовым призёром континентального первенства 2016 года в беге на 400 метров с барьерами.
Ранее глава WADA рассказал о допинг-тестировании перед ОИ в Токио.