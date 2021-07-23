Швейцарский барьерист дисквалифицирован с ОИ в Токио за допинг

Чемпион Европы в беге на 400 метров с барьерами швейцарец Карим Хуссейн не выступит на летних Олимпийских играх в Токио из-за дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает Reuters, допинг-проба 32-летнего атлета дала положительный результат на никетамид и метаболит N-метилникотинамида.

НОК Швейцарии дисквалифицировал его на девять месяцев.

«Моя мечта об Олимпийских играх в Токио закончена. Одна таблетка содержала запрещённое вещество. Я совершил ошибку с серьёзными последствиями. Мне так жаль. Но я буду продолжать после дисквалификации», — написал спортcмен в своём Instagram.

Хуссейн является чемпионом Европы 2014 года и бронзовым призёром континентального первенства 2016 года в беге на 400 метров с барьерами.

Ранее глава WADA рассказал о допинг-тестировании перед ОИ в Токио.