Швейцарский барьерист дисквалифицирован с ОИ в Токио за допинг

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Чемпион Европы в беге на 400 метров с барьерами швейцарец Карим Хуссейн не выступит на летних Олимпийских играх в Токио из-за дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
Швейцарский барьерист дисквалифицирован с ОИ в Токио за допинг
  • Reuters

Как сообщает Reuters, допинг-проба 32-летнего атлета дала положительный результат на никетамид и метаболит N-метилникотинамида.

НОК Швейцарии дисквалифицировал его на девять месяцев.

«Моя мечта об Олимпийских играх в Токио закончена. Одна таблетка содержала запрещённое вещество. Я совершил ошибку с серьёзными последствиями. Мне так жаль. Но я буду продолжать после дисквалификации», — написал спортcмен в своём Instagram.

Хуссейн является чемпионом Европы 2014 года и бронзовым призёром континентального первенства 2016 года в беге на 400 метров с барьерами.

Ранее глава WADA рассказал о допинг-тестировании перед ОИ в Токио.

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