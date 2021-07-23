Загитова — олимпийцам: будьте уверены, вы сможете защитить честь нашей страны

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Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова обратилась к российским олимпийцам и болельщикам после церемонии открытия летних Игр в Токио.
Загитова — олимпийцам: будьте уверены, вы сможете защитить честь нашей страны
  • Reuters

«Сегодня в Токио начинаются летние Олимпийские игры. Это событие дарит радость миллионам людей. Спортсмены, волонтёры, болельщики — все мы с трепетом ждём Олимпиаду. Но, к сожалению, в этом году зрители не смогут присутствовать и болеть за спортсменов прямо на трибунах. Я, как никто, знаю, как важны для спортсмена болельщики! Поддержка с трибун придаёт мне сил, вдохновляет и ведёт к победе! Это внутреннее сильнейшее ощущение — ты чувствуешь, что не один, за тебя и с тобой вся страна», — написала Загитова в своём Instagram.

Она выразила слова поддержки российским спортсменам, отправившимся на Игры в Токио.

«Будьте уверены, вы сможете защитить честь нашей страны, принести нам всем и себе победу. От всей души, ребята! Мы с вами! Россия в наших сердцах, и вся энергия нашей поддержки направлена к вам!» — подытожила Загитова.

Летние Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля и завершатся 8 августа.

Ранее Татьяна Тарасова рассказала, за каким видом спорта будет особенно следить на ОИ в Токио.

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