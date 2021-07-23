Тарасова рассказала, за каким видом спорта будет особенно следить на ОИ в Токио
- © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
«С удовольствием смотрела за церемонией открытия Олимпиады в Токио. Во-первых, важно отметить — все шли вместе. Слово «вместе» очень уместно, потому что мы всегда все вместе. Весь мир шёл на открытие Олимпийских игр в Токио — и наши тоже шли, причём прекрасно одетые. Надеемся, что они будут выигрывать всё, на что рассчитывают. Мы же будем ими восхищаться», — приводит слова Тарасовой «Чемпионат».
Она также рассказала, за кого больше всего будет переживать на Играх.
«Буду болеть за всех российских спортсменов, но особенно за художественную гимнастику», — добавила специалист.
Летние Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля и завершатся 8 августа.
Ранее сообщалось, что Минспорт создал сайт о российских олимпийцах.