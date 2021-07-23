Тарасова рассказала, за каким видом спорта будет особенно следить на ОИ в Токио

Короткая ссылка
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась впечатлениями от церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио.
Тарасова рассказала, за каким видом спорта будет особенно следить на ОИ в Токио
  • © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

«С удовольствием смотрела за церемонией открытия Олимпиады в Токио. Во-первых, важно отметить — все шли вместе. Слово «вместе» очень уместно, потому что мы всегда все вместе. Весь мир шёл на открытие Олимпийских игр в Токио — и наши тоже шли, причём прекрасно одетые. Надеемся, что они будут выигрывать всё, на что рассчитывают. Мы же будем ими восхищаться», — приводит слова Тарасовой «Чемпионат».

Она также рассказала, за кого больше всего будет переживать на Играх.

«Буду болеть за всех российских спортсменов, но особенно за художественную гимнастику», — добавила специалист.

Летние Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля и завершатся 8 августа.

Ранее сообщалось, что Минспорт создал сайт о российских олимпийцах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить