Тарасова рассказала, за каким видом спорта будет особенно следить на ОИ в Токио

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась впечатлениями от церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио.

«С удовольствием смотрела за церемонией открытия Олимпиады в Токио. Во-первых, важно отметить — все шли вместе. Слово «вместе» очень уместно, потому что мы всегда все вместе. Весь мир шёл на открытие Олимпийских игр в Токио — и наши тоже шли, причём прекрасно одетые. Надеемся, что они будут выигрывать всё, на что рассчитывают. Мы же будем ими восхищаться», — приводит слова Тарасовой «Чемпионат».

Она также рассказала, за кого больше всего будет переживать на Играх.

«Буду болеть за всех российских спортсменов, но особенно за художественную гимнастику», — добавила специалист.

Летние Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля и завершатся 8 августа.

Ранее сообщалось, что Минспорт создал сайт о российских олимпийцах.