Губернатор Ростовской области: важно, что Карпин не бросает «Ростов»
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«Конечно, мы рады, что главный тренер «Ростова» получил столь высокое назначение. Тренируя нашу команду, Валерий Карпин проявил себя как опытный наставник, и здесь особенно важно, что он не бросает команду. Надеюсь, что в новом статусе Валерий Георгиевич, опираясь на свой опыт, достойно подготовит российскую сборную к чемпионату мира по футболу, который пройдёт в 2022 году в Катаре», — приводит слова Голубева ТАСС.
52-летний специалист будет совмещать работу в сборной и в «Ростове», который возглавляет с 2017 года.
Ранее сообщалось, что Олег Романцев назвал смелым решение Карпина возглавить сборную России.