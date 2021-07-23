Губернатор Ростовской области: важно, что Карпин не бросает «Ростов»

Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал назначение главного тренера «Ростова» Валерия Карпина наставником национальной сборной России по футболу.

«Конечно, мы рады, что главный тренер «Ростова» получил столь высокое назначение. Тренируя нашу команду, Валерий Карпин проявил себя как опытный наставник, и здесь особенно важно, что он не бросает команду. Надеюсь, что в новом статусе Валерий Георгиевич, опираясь на свой опыт, достойно подготовит российскую сборную к чемпионату мира по футболу, который пройдёт в 2022 году в Катаре», — приводит слова Голубева ТАСС.

52-летний специалист будет совмещать работу в сборной и в «Ростове», который возглавляет с 2017 года.

Ранее сообщалось, что Олег Романцев назвал смелым решение Карпина возглавить сборную России.