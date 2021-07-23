Губернатор Ростовской области: важно, что Карпин не бросает «Ростов»

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал назначение главного тренера «Ростова» Валерия Карпина наставником национальной сборной России по футболу.
Губернатор Ростовской области: важно, что Карпин не бросает «Ростов»
  • © donland.ru

«Конечно, мы рады, что главный тренер «Ростова» получил столь высокое назначение. Тренируя нашу команду, Валерий Карпин проявил себя как опытный наставник, и здесь особенно важно, что он не бросает команду. Надеюсь, что в новом статусе Валерий Георгиевич, опираясь на свой опыт, достойно подготовит российскую сборную к чемпионату мира по футболу, который пройдёт в 2022 году в Катаре», — приводит слова Голубева ТАСС.

52-летний специалист будет совмещать работу в сборной и в «Ростове», который возглавляет с 2017 года.

Ранее сообщалось, что Олег Романцев назвал смелым решение Карпина возглавить сборную России.

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