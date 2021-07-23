Романцев назвал смелым решение Карпина возглавить сборную России

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев прокомментировал назначение главного тренера «Ростова» Валерия Карпина наставником национальной сборной России по футболу.

«Да, я очень рад за Валеру. И рад, что наши руководители приняли правильное решение — назначить главным тренером сборной российского тренера. Причём, можно сказать, своего в доску — эпатажного, энергичного, при этом знающего и опытного. Несмотря на относительную молодость, он уже прошёл огонь, воду и медные трубы», — приводит слова Романцева Sport24.

Он отметил, что Карпину будет важно окружить себя правильными людьми, поскольку совмещать две должности очень тяжело.

«Важно, чтобы люди взяли на себя часть его работы. Думаю, ему это удастся, никуда не денешься. Я сам работал на двух работах — в «Спартаке» и в сборной. И мне было ужасно тяжело. Но даже при этом, уверен, мне было легче, чем будет ему. У меня почти вся сборная была «Спартаком». Валере будет сложнее. А ещё я хотел бы восхититься мужеством Валеры и откровенной смелостью. Всё-таки он берёт команду, которая не находится на подъёме. Сборная России сейчас, наоборот, в яме. Тут реально надо иметь большое мужество», — добавил Романцев, подчеркнув, что верит в то, что Карпину удастся вывести сборную на чемпионат мира.

52-летний специалист будет совмещать работу в сборной и в «Ростове», который возглавляет с 2017 года.

Ранее сообщалось, что Карпин назвал свою основную задачу на посту главного тренера сборной России.