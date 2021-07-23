Газзаев прокомментировал назначение Карпина в сборную России по футболу
- РИА Новости
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«Я очень рад, что нашу национальную команду будет тренировать именно российский специалист. Мне бы очень хотелось, чтобы мы раз и навсегда прекратили разговоры о назначении иностранного специалиста в нашу сборную на должность главного тренера. Это неправильно, всегда должен быть отечественный специалист», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».
Он отметил, что поддерживает решение Российского футбольного союза назначить Карпина.
«Хотя мне казалось, что стоило назначить Сергея Семака с совмещением работы в «Зените». Но назначили Валерия Георгиевича — с чем я его и поздравляю! Будем теперь переживать за него. Надеемся на успешное выступление нашей сборной», — добавил Газзаев.
52-летний специалист будет совмещать работу в сборной и в «Ростове», который возглавляет с 2017 года.
Ранее сообщалось, что Карпин назвал свою основную задачу на посту главного тренера сборной России.