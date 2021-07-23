Газзаев прокомментировал назначение Карпина в сборную России по футболу

Бывший главный тренер сборной России, а ныне депутат Государственной думы Валерий Газзаев прокомментировал назначение главного тренера «Ростова» Валерия Карпина новым наставником национальной команды.

«Я очень рад, что нашу национальную команду будет тренировать именно российский специалист. Мне бы очень хотелось, чтобы мы раз и навсегда прекратили разговоры о назначении иностранного специалиста в нашу сборную на должность главного тренера. Это неправильно, всегда должен быть отечественный специалист», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что поддерживает решение Российского футбольного союза назначить Карпина.

«Хотя мне казалось, что стоило назначить Сергея Семака с совмещением работы в «Зените». Но назначили Валерия Георгиевича — с чем я его и поздравляю! Будем теперь переживать за него. Надеемся на успешное выступление нашей сборной», — добавил Газзаев.

52-летний специалист будет совмещать работу в сборной и в «Ростове», который возглавляет с 2017 года.

Ранее сообщалось, что Карпин назвал свою основную задачу на посту главного тренера сборной России.