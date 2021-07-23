Салихова — о назначении Карпина в сборную: теперь по методичкам «Спартака» идёт не только ЦСКА, но и РФС

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Зарема Салихова, супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала назначение главного тренера «Ростова» Валерия Карпина новым наставником национальной команды.
Салихова — о назначении Карпина в сборную: теперь по методичкам «Спартака» идёт не только ЦСКА, но и РФС
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Давно мне не было так весело, у меня прямо какая-то эйфория настала. Теперь по методичкам «Спартака» идёт не только ЦСКА со своими бывшими игроками без опыта в качестве тренера, но и РФС. Сначала это Черчесов, потом — Карпин. Думаю, следующим будет иностранный специалист», — приводит слова Салиховой Sport24 со ссылкой на её Telegram-канал.

52-летний Карпин будет совмещать работу в сборной и в «Ростове», который возглавляет с 2017 года.

Ранее Дмитрий Губерниев высказал мнение, что Карпину нужно уйти из «Ростова» ради сборной России.

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