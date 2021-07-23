Кавазашвили считает, что Карпину будет сложно вывести сборную России на ЧМ-2022

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал назначение главного тренера «Ростова» Валерия Карпина наставником национальной сборной России по футболу.

«Хорошее решение! Давайте радоваться. Лучше своего, чем кого-то забугорного, который абсолютно не знает наш футбол. Любой иностранец будет крутиться, вертеться, проигрывать и в итоге уедет с чемоданами денег отсюда, покинув должность. Карпин же знает всю систему нашего футбола и её слабости, знает игроков», — приводит слова Кавазашвили Sport24.

Он отметил, что Карпину придётся очень сложно на новой должности.

«Он получил разваленную сборную, её будет проблематично вывести на ЧМ и добиваться с ней результата», — добавил бывший голкипер.

52-летний специалист будет совмещать работу в сборной и в «Ростове», который возглавляет с 2017 года.

Ранее сообщалось, что Карпин назвал свою основную задачу на посту главного тренера сборной России.