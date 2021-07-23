Игнатьев: Карпин подходит сборной по большинству параметров

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев прокомментировал назначение главного тренера «Ростова» Валерия Карпина новым наставником национальной команды.
Игнатьев: Карпин подходит сборной по большинству параметров
  • РИА Новости

«Возможность назначения Карпина с самого начала была интересным решением, и с ним многие согласны. Карпин подходит по большинству параметров. Во-первых, он российский тренер, причём действующий. Это значит, он в курсе всего, что происходит в России в футбольном смысле. Он знает игроков и их возможности, знает команды, и он совершенно точно следил за чемпионатом Европы, то есть он видит всё, что происходило в сборной. По общению с Карпиным понятно, что он понимает, с чего нужно начинать работу, как её строить и где пути выхода из кризиса. Другое дело, что он не волшебник и не одиночка. Тренеру сборной нужна хорошая команда не только в смысле футбола, но и рабочая команда», — приводит слова Игнатьева Sport24.

52-летний специалист будет совмещать работу в сборной и в «Ростове», который возглавляет с 2017 года.

Ранее сообщалось, что Карпин назвал свою основную задачу на посту главного тренера сборной России.

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