Широков считает, что конфликт не помешает Карпину и Дзюбе в сборной России

Короткая ссылка
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков выразил мнение о возможной совместной работе нападающего Артёма Дзюбы и нового наставника национальной команды Валерия Карпина.
Широков считает, что конфликт не помешает Карпину и Дзюбе в сборной России
  • globallookpress.com

«Валера говорил, что он будет в сборной, не думаю, что кто-то откажется от игрока в хорошей форме. Думаете, из-за ерунды его там не будет? Они в сборную приезжают, а не друг с другом целоваться», — приводит слова Широкова «Чемпионат».

Конфликт между Карпиным и Дзюбой возник ещё во времена работы специалиста в московском «Спартаке».

Ранее сообщалось, что Карпин назвал свою основную задачу на посту главного тренера сборной России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить