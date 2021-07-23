Широков считает, что конфликт не помешает Карпину и Дзюбе в сборной России
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«Валера говорил, что он будет в сборной, не думаю, что кто-то откажется от игрока в хорошей форме. Думаете, из-за ерунды его там не будет? Они в сборную приезжают, а не друг с другом целоваться», — приводит слова Широкова «Чемпионат».
Конфликт между Карпиным и Дзюбой возник ещё во времена работы специалиста в московском «Спартаке».
Ранее сообщалось, что Карпин назвал свою основную задачу на посту главного тренера сборной России.