Широков считает, что конфликт не помешает Карпину и Дзюбе в сборной России

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков выразил мнение о возможной совместной работе нападающего Артёма Дзюбы и нового наставника национальной команды Валерия Карпина.

«Валера говорил, что он будет в сборной, не думаю, что кто-то откажется от игрока в хорошей форме. Думаете, из-за ерунды его там не будет? Они в сборную приезжают, а не друг с другом целоваться», — приводит слова Широкова «Чемпионат».

Конфликт между Карпиным и Дзюбой возник ещё во времена работы специалиста в московском «Спартаке».

Ранее сообщалось, что Карпин назвал свою основную задачу на посту главного тренера сборной России.