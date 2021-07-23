Мостовой — о церемонии открытия ОИ в Токио: сразу было понятно, что русские идут
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«Мне было сразу понятно, что русские идут. Цвета-то наши! У многих стран были крутые наряды, например, у Италии, но у них-то нет никаких запретов. Что касается наших, у нас всегда был красный цвет, также как синий и белый, от них никуда не денешься», — приводит слова Мостового «Чемпионат».
Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.
Летние Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля и завершатся 8 августа.
Ранее Татьяна Тарасова рассказала, за каким видом спорта будет особенно следить на ОИ в Токио.