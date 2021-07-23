Мостовой — о церемонии открытия ОИ в Токио: сразу было понятно, что русские идут

Короткая ссылка
Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой поделился впечатлениями от церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио.
Мостовой — о церемонии открытия ОИ в Токио: сразу было понятно, что русские идут
  • © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

«Мне было сразу понятно, что русские идут. Цвета-то наши! У многих стран были крутые наряды, например, у Италии, но у них-то нет никаких запретов. Что касается наших, у нас всегда был красный цвет, также как синий и белый, от них никуда не денешься», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Летние Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля и завершатся 8 августа.

Ранее Татьяна Тарасова рассказала, за каким видом спорта будет особенно следить на ОИ в Токио.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить