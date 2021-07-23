Мостовой — о церемонии открытия ОИ в Токио: сразу было понятно, что русские идут

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой поделился впечатлениями от церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио.

«Мне было сразу понятно, что русские идут. Цвета-то наши! У многих стран были крутые наряды, например, у Италии, но у них-то нет никаких запретов. Что касается наших, у нас всегда был красный цвет, также как синий и белый, от них никуда не денешься», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Летние Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля и завершатся 8 августа.

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