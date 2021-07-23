«Крылья Советов» объявили о трансферах Пиняева, Глушенкова и Пруцева

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» объявил о переходе в команду трёх игроков.

Как сообщает пресс-служба клуба, 16-летний форвард Сергей Пиняев перешёл в команду из «Чертанова» и подписал контракт на три года.

«Крылья Советов» также арендовали у московского «Спартака» нападающего Максима Глушенкова до конца сезона-2021/22.

Кроме того, состав самарской команды пополнил полузащитник Данил Пруцев, вернувшийся в клуб после полугода в «Сочи» и подписавший новый контракт на три года.

Ранее «Краснодар» объявил о трансфере форварда «Герты» Кордобы.