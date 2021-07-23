«Краснодар» объявил о трансфере форварда «Герты» Кордобы

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Российский футбольный клуб «Краснодар» объявил о переходе в команду форварда берлинской «Герты» Джона Кордобы.
«Краснодар» объявил о трансфере форварда «Герты» Кордобы
  • © fckrasnodar.ru

Как сообщает пресс-служба «Краснодара», соглашение с 28-летним колумбийцем рассчитано до лета 2025 года.

Кордоба играл за «Герту» с 2020 года и записал в свой актив семь голов и две результативные передачи в 21 матче. В разное время он играл за такие клубы, как колумбийский «Энвигадо», мексиканские «Хагуарес Чьяпас» и «Дорадос», испанские «Эспаньол» и «Гранаду», а также немецкие «Майнц» и «Кёльн».

Ранее сообщалось, что Фёдор Кудряшов подписал новый контракт с «Антальяспором».

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