Медведева обратилась к российским олимпийцам после старта Игр в Токио

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Посол сборной России на Олимпиаде в Токио, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева обратилась к российским олимпийцам и болельщикам после церемонии открытия Игр-2020.
Медведева обратилась к российским олимпийцам после старта Игр в Токио
  • © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

«Друзья, ура! Наконец-то начались долгожданные летние Олимпийские игры, которые мы с вами ждали целых пять лет. Сейчас очень непростое время, но давайте пожелаем нашей сборной здоровья, выдержки, терпения и, конечно же, новых рекордов. Болеем за наших в Токио!» — заявила Медведева в своём видеообращении в Instagram.

Фигуристка, являющаяся послом сборной России на Олимпиаде-2020, не поехала в Токио из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Летние Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля и завершатся 8 августа.

Ранее сообщалось, что Минспорт создал сайт о российских олимпийцах.

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