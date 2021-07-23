Матыцин — о сайте Минспорта об олимпийцах: такие проекты сближают спортсменов и болельщиков

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал запуск сайта, посвящённого спортсменам, выступающим на летних Олимпийских играх в Токио.

«Важно, чтобы жители страны знали наших спортсменов, интересовались их выступлениями. Российские олимпийцы прошли через очень сложный пятилетний период подготовки. Они уже многое доказали, уже добились высоких достижений, попав в сборную команду. Понимаем, в каких сложных условиях придётся выступать спортсменам из-за антиковидных ограничений, запрета на использование национальных символов. Сейчас наша задача — показать, как все здесь, в России, болеют, переживают за них. С этой целью мы запустили сайт, где можно почитать о каждом из наших олимпийцев. Такие проекты сближают спортсменов и болельщиков», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что Минспорт создал сайт о российских олимпийцах.