Матыцин — о сайте Минспорта об олимпийцах: такие проекты сближают спортсменов и болельщиков

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Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал запуск сайта, посвящённого спортсменам, выступающим на летних Олимпийских играх в Токио.
Матыцин — о сайте Минспорта об олимпийцах: такие проекты сближают спортсменов и болельщиков
  • РИА Новости

«Важно, чтобы жители страны знали наших спортсменов, интересовались их выступлениями. Российские олимпийцы прошли через очень сложный пятилетний период подготовки. Они уже многое доказали, уже добились высоких достижений, попав в сборную команду. Понимаем, в каких сложных условиях придётся выступать спортсменам из-за антиковидных ограничений, запрета на использование национальных символов. Сейчас наша задача — показать, как все здесь, в России, болеют, переживают за них. С этой целью мы запустили сайт, где можно почитать о каждом из наших олимпийцев. Такие проекты сближают спортсменов и болельщиков», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что Минспорт создал сайт о российских олимпийцах.

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