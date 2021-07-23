Хасимото — об открытии Олимпиады в Токио: мы рады, что этот день наконец наступил

Глава организационного комитета летней Олимпиады в Токио Сэйко Хасимото выступила с заявлением на церемонии открытия Игр.

«Я рада приветствовать вас на церемонии открытия Олимпийских игр! Я приветствую вас от всего сердца! После первого в истории переноса Олимпиады сегодня Игры в Токио наконец-то открываются! Мы рады, что этот день наконец наступил», — заявила Хасимото.

Она также поблагодарила жителей Японии за то, что они принимают эти Игры, а также МОК, правительство нашей страны, власти Токио и представителей других организаций, которые проделали огромную работу, чтобы эта Олимпиада могла состояться.

«Десять лет назад, когда мы решили подать заявку на проведение Олимпийских игр, жители Японии переживали страшные и тяжёлые времена. Оплакивали жертв великого восточно-японского землетрясения и цунами. У многих просто не было сил, чтобы двигаться вперёд. Люди всего мира протянули нам руку помощи и вдохновили нас вместе идти дальше. Теперь мы можем показать масштаб возрождения Японии. Мы благодарны вам всем»,— добавила Хасимото.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию церемонии открытия.