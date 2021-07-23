Матыцин: российские атлеты славятся такими качествами, как решимость, мужество и несгибаемая воля к победе

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Министр спорта России Олег Матыцин обратился к спортсменам перед стартом соревновательной программы летних Олимпийских игр в Токио.
Матыцин: российские атлеты славятся такими качествами, как решимость, мужество и несгибаемая воля к победе
  • РИА Новости

«Долгие пять лет мы ждали старта одного из самых значимых событий в мире спорта. Совсем скоро вы примете участие в, возможно, главных соревнованиях в вашей жизни, тем временем мы, преданные поклонники российской команды, будем всей душой поддерживать вас перед экранами телевизоров. Во всём мире российские атлеты славятся такими качествами, как решимость, мужество и несгибаемая воля к победе. Уверен, на грядущих состязаниях вам удастся продемонстрировать всё своё мастерство и одержать долгожданные победы», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Он отметил, что всем спортсменам придётся выступать в тяжёлых условиях из-за ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.

«Для российских олимпийцев это особенно трудная ситуация, так как вам предстоит защищать честь страны в условиях двухлетнего запрета на использование флага и гимна. Однако, несмотря ни на какие ограничения, российские болельщики сделают всё возможное, чтобы вы чувствовали колоссальную поддержку, которая, несомненно, будет мотивировать на самые высокие результаты», — добавил министр.

Летние Олимпийские игры в Токио стартуют 23 июля и продлятся до 8 августа.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию церемонии открытия.

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