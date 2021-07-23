Шарапова отреагировала на открытие Олимпиады в Токио

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Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова отреагировала на открытие летних Олимпийских игр в Токио.
Шарапова отреагировала на открытие Олимпиады в Токио
  • globallookpress.com

В своём Twitter серебряная призёрка Игр-2012 опубликовала несколько фотографий с церемонии открытия Олимпиады в Сочи, во время которой она внесла олимпийский огонь на стадион.

«Олимпийские воспоминания, которыми я горжусь! Момент в Сочи со всей моей семьёй навсегда останется в моём сердце», — написала Шарапова под фото.

Летние Олимпийские игры в Токио стартуют 23 июля и продлятся до 8 августа.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию церемонии открытия.

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