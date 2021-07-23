Шарапова отреагировала на открытие Олимпиады в Токио

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова отреагировала на открытие летних Олимпийских игр в Токио.

В своём Twitter серебряная призёрка Игр-2012 опубликовала несколько фотографий с церемонии открытия Олимпиады в Сочи, во время которой она внесла олимпийский огонь на стадион.

«Олимпийские воспоминания, которыми я горжусь! Момент в Сочи со всей моей семьёй навсегда останется в моём сердце», — написала Шарапова под фото.

Proud Olympic memories!! The moment in Sochi with my family is forever etched in my ♥️ #Olympicspic.twitter.com/F2uOYbppYh — Maria Sharapova (@MariaSharapova) July 23, 2021

Летние Олимпийские игры в Токио стартуют 23 июля и продлятся до 8 августа.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию церемонии открытия.