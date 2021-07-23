В «Одноклассниках» появились тематическая лента и рамки к Олимпиаде в Токио
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Отмечается, что благодаря тематической ленте новостей «Олимпиада» пользователи смогут следить за соревнованиями во всех видах спорта на Играх. А с помощью рамок от официальной группы Олимпийского комитета России в «Одноклассниках» можно будет поддержать российских спортсменов.
Ранее сообщалось, что социальная сеть «Одноклассники» представила тематические конкурсы — новую возможность для обмена интересным контентом в сервисе «Моменты».