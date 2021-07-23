В «Одноклассниках» появились тематическая лента и рамки к Олимпиаде в Токио

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Социальная сеть «Одноклассники» запустила тематическую ленту и специальные рамки к Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
В «Одноклассниках» появились тематическая лента и рамки к Олимпиаде в Токио
  • © Однокласссники

Отмечается, что благодаря тематической ленте новостей «Олимпиада» пользователи смогут следить за соревнованиями во всех видах спорта на Играх. А с помощью рамок от официальной группы Олимпийского комитета России в «Одноклассниках» можно будет поддержать российских спортсменов.

Ранее сообщалось, что социальная сеть «Одноклассники» представила тематические конкурсы — новую возможность для обмена интересным контентом в сервисе «Моменты».

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