«Одноклассники» запустили тематические конкурсы в «Моментах»

Социальная сеть «Одноклассники» представила тематические конкурсы — новую возможность для обмена интересным контентом в сервисе «Моменты». Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Отмечается, что в конкурсах можно соревноваться с друзьями, публиковать фотографии и видео на определённую тему и тем самым создавать дополнительные поводы для общения.

После добавления своего фото или видео в сервис «Моменты» пользователи «Одноклассников» смогут присоединиться к уже созданным конкурсам, подписаться на них и посмотреть рейтинг их участников. Либо создать свой собственный конкурс с помощью интерактивного стикера, который будет добавляться на все публикации.

Получать реакции на фотографии и видео в конкурсе можно лишь в течение 24 часов, однако смотреть моменты можно будет и позднее — на странице конкурса.

Ранее сообщалось, что «Одноклассники» запустили сервис рекомендаций бизнес-профилей.