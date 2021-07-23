Экс-футболист сборной России Смольников подписал контракт с тульским «Арсеналом»
- © РИА Новости / Максим Богодвид
Об этом сообщается на сайте «Арсенала».
32-летний Смольников минувший сезон провёл в «Краснодаре» записав в свой актив три голевые передачи в 32 матчах, после чего стал свободным агентом. В разное время он играл за такие клубы, как «Торпедо», «Локомотив», «Урал», «Ростов», «Краснодар» и «Зенит».
С 2013 по 2020 год он выступал за сборную России.
Ранее агент рассказал, что у Смольникова есть предложение от клуба, который будет играть в еврокубках.