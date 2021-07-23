Экс-футболист сборной России Смольников подписал контракт с тульским «Арсеналом»

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Тульский футбольный клуб «Арсенал» объявил о переходе защитника Игоря Смольникова.
Экс-футболист сборной России Смольников подписал контракт с тульским «Арсеналом»
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

Об этом сообщается на сайте «Арсенала».

32-летний Смольников минувший сезон провёл в «Краснодаре» записав в свой актив три голевые передачи в 32 матчах, после чего стал свободным агентом. В разное время он играл за такие клубы, как «Торпедо», «Локомотив», «Урал», «Ростов», «Краснодар» и «Зенит».

С 2013 по 2020 год он выступал за сборную России.

Ранее агент рассказал, что у Смольникова есть предложение от клуба, который будет играть в еврокубках.

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