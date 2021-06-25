Агент рассказал, что у Смольникова есть предложение от клуба, который будет играть в еврокубках

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Александр Маньяков, агент российского защитника Игоря Смольникова, рассказал об интересе зарубежных клубов к своему клиенту.
Агент рассказал, что у Смольникова есть предложение от клуба, который будет играть в еврокубках
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Предложений много, но чёткого понимания, где Игорь продолжит карьеру, пока нет. Варианты есть, как в России, так и в Европе. В России — хорошие, крепкие команды. А европейский клуб, который сделал предложение, точно будет играть в еврокубках. В своей стране это топ-клуб. Но на принятие решения влияет множество факторов», — приводит слова Маньякова Sport24.

32-летний Смольников минувший сезон провёл в «Краснодаре» записав в свой актив три голевые передачи в 32 матчах, после чего стал свободным агентом. В разное время он играл за такие клубы, как «Торпедо», «Локомотив», «Урал», «Ростов», «Краснодар» и «Зенит».

Ранее появилась информация, что «Краснодар» начал переговоры с «Арсеналом» по трансферу Лукаса Торрейры.

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