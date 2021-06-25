СМИ: «Краснодар» начал переговоры с «Арсеналом» по трансферу Торрейры

Российский футбольный клуб «Краснодар» начал переговоры с лондонским «Арсеналом» по трансферу уругвайского полузащитника Лукаса Торрейры.

Как сообщает «Чемпионат», российский клуб также сделал предложение самому 25-летнему хавбеку, однако тот пока сомневается, что ему стоит ехать в Россию.

Торрейра играет за «Арсенал» с 2018 года. Минувший сезон он провёл в аренде в мадридском «Атлетико», за который отыграл 26 матчей, записав в свой актив один гол и одну результативную передачу.

Ранее появилась информация, что «Вест Хэм» намерен отказаться от Крала из-за его игры на Евро-2020.