СМИ: «Краснодар» начал переговоры с «Арсеналом» по трансферу Торрейры
- Reuters
Как сообщает «Чемпионат», российский клуб также сделал предложение самому 25-летнему хавбеку, однако тот пока сомневается, что ему стоит ехать в Россию.
Торрейра играет за «Арсенал» с 2018 года. Минувший сезон он провёл в аренде в мадридском «Атлетико», за который отыграл 26 матчей, записав в свой актив один гол и одну результативную передачу.
Ранее появилась информация, что «Вест Хэм» намерен отказаться от Крала из-за его игры на Евро-2020.