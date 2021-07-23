«Локомотив» объявил о назначении Цорна техническим директором клуба

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Бывший генеральный директор московского «Спартака» официально назначен техническим директором московского футбольного клуба «Локомотив».
«Локомотив» объявил о назначении Цорна техническим директором клуба
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Об этом сообщается на сайте железнодорожников.

«В его функции входит координация всех внутренних проектов и инициатив в спортивном департаменте, планирование состава команд и управление контрактами, адаптация и интеграция игроков, координация административного персонала клубных команд», — говорится в заявлении клуба.

Кроме того, отмечается, что Цорн будет заниматься обеспечением административной поддержки всех процессов в спортивном департаменте и их взаимодействия с остальными подразделениями клуба.

Цорн работал в «Спартаке» с мая 2019-го по июль 2020 года.

Ранее в «Локомотиве» заявили о неопределённости по допуску болельщиков на матч РПЛ с «Арсеналом».

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