«Локомотив» объявил о назначении Цорна техническим директором клуба
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Об этом сообщается на сайте железнодорожников.
«В его функции входит координация всех внутренних проектов и инициатив в спортивном департаменте, планирование состава команд и управление контрактами, адаптация и интеграция игроков, координация административного персонала клубных команд», — говорится в заявлении клуба.
Кроме того, отмечается, что Цорн будет заниматься обеспечением административной поддержки всех процессов в спортивном департаменте и их взаимодействия с остальными подразделениями клуба.
Цорн работал в «Спартаке» с мая 2019-го по июль 2020 года.
Ранее в «Локомотиве» заявили о неопределённости по допуску болельщиков на матч РПЛ с «Арсеналом».