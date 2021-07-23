«Локомотив» объявил о назначении Цорна техническим директором клуба

Бывший генеральный директор московского «Спартака» официально назначен техническим директором московского футбольного клуба «Локомотив».

Об этом сообщается на сайте железнодорожников.

«В его функции входит координация всех внутренних проектов и инициатив в спортивном департаменте, планирование состава команд и управление контрактами, адаптация и интеграция игроков, координация административного персонала клубных команд», — говорится в заявлении клуба.

Кроме того, отмечается, что Цорн будет заниматься обеспечением административной поддержки всех процессов в спортивном департаменте и их взаимодействия с остальными подразделениями клуба.

Цорн работал в «Спартаке» с мая 2019-го по июль 2020 года.

Ранее в «Локомотиве» заявили о неопределённости по допуску болельщиков на матч РПЛ с «Арсеналом».