«Спартак» представил новую форму на сезон-2021/22
- @fcsm_official
Фото формы опубликовано в Twitter-аккаунте красно-белых.
В 2022 году клуб отметит своё столетие. В первом туре нового сезона Российской премьер-лиги «Спартак» сыграет на выезде с казанским «Рубином». Встреча состоится 24 июля.
Ранее Руй Витория поделился впечатлениями от первых недель работы в «Спартаке».
«Спартак» и Nike представляют игровую форму сезона-2021/2022 🔴⚪— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) July 23, 2021
Комплекты формы будут доступны в клубных магазинах и в нашем официальном интернет-магазине с 12:00 мск сегодняшнего дня ⏳