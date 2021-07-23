«Спартак» представил новую форму на сезон-2021/22

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Московский футбольный клуб «Спартак» презентовал форму, в которой будет играть в сезоне-2021/22.
«Спартак» представил новую форму на сезон-2021/22
  • @fcsm_official
  • Twitter

Фото формы опубликовано в Twitter-аккаунте красно-белых.

В 2022 году клуб отметит своё столетие. В первом туре нового сезона Российской премьер-лиги «Спартак» сыграет на выезде с казанским «Рубином». Встреча состоится 24 июля.

Ранее Руй Витория поделился впечатлениями от первых недель работы в «Спартаке».

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