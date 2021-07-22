Витория поделился впечатлениями от первых недель работы в «Спартаке»

Португальский специалист Руй Витория поделился впечатлениями от первых недель работы главным тренером московского футбольного клуба «Спартак».

«В данный момент идёт пятая неделя работы здесь. Буквально в ближайшие выходные начнётся чемпионат. Испытываю чувство глубокого удовлетворения, поскольку период адаптации прошёл просто фантастически. Поначалу я задумывался, каково будет на новом месте, но по прошествии этого месяца с небольшим могу сказать, что всё идёт хорошо», — заявил Витория в видеообращении в Instagram.

Он отметил, что «Спартак» отличается прекрасной организацией, всеми условиями для профессиональной деятельности, отличными футболистами, которые с энтузиазмом принимают и воплощают в жизнь идеи тренерского штаба.

«Конечно, все эти ощущения — дела личные, но, тем не менее, у меня они очень хорошие. Это новое приключение стало для нас приятным сюрпризом. Вот-вот начнётся борьба за лидерство в чемпионате. Одно дело — играть товарищеские матчи, совсем другое — игры чемпионата, где идёт борьба за очки. Тем не менее мы готовы, полны решимости. Я доволен всем: и командой, и городом, и тем, что имею возможность принять участие в этом чемпионате», — подытожил специалист.

Витория был назначен главным тренером «Спартака» в конце мая.

Сезон-2021/22 Российской премьер-лиги стартует 23 июля. Первый матч «Спартак» проведёт на выезде с казанским «Рубином» 24 июля.

Ранее сообщалось, что тренер вратарей «Спартака» рассказал, как построен рабочий процесс у Витории.