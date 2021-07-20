Тренер вратарей «Спартака» рассказал, как построен рабочий процесс у Витории

Тренер вратарей московского «Спартака» Луиш Эштевеш рассказал о том, как построен тренировочный процесс при новом главном тренере команды Руи Витории.

«В первую очередь Руй — это организатор. Он структурирует как собственную жизнь, так и жизнь тех людей, с которыми работает. У Витории всё должно быть разложено по полочкам. Он проактивный: всегда готов к вызовам, которые ему бросает судьба. И это человек, который умеет адаптироваться к постоянно меняющимся обстоятельствам. Такая черта помогает эффективно решать все проблемы», — цитирует Эштевеша сайт «Спартака».

Руй Витория возглавил красно-белых перед стартом сезона-2021/2022.

Ранее Гаврилов выразил мнение, что «Спартак» не попадёт в групповой этап Лиги чемпионов.