Тренер вратарей «Спартака» рассказал, как построен рабочий процесс у Витории

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Тренер вратарей московского «Спартака» Луиш Эштевеш рассказал о том, как построен тренировочный процесс при новом главном тренере команды Руи Витории.
Тренер вратарей «Спартака» рассказал, как построен рабочий процесс у Витории
  • Reuters

«В первую очередь Руй — это организатор. Он структурирует как собственную жизнь, так и жизнь тех людей, с которыми работает. У Витории всё должно быть разложено по полочкам. Он проактивный: всегда готов к вызовам, которые ему бросает судьба. И это человек, который умеет адаптироваться к постоянно меняющимся обстоятельствам. Такая черта помогает эффективно решать все проблемы», — цитирует Эштевеша сайт «Спартака».

Руй Витория возглавил красно-белых перед стартом сезона-2021/2022.

Ранее Гаврилов выразил мнение, что «Спартак» не попадёт в групповой этап Лиги чемпионов.

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