Гаврилов считает, что «Спартак» не попадёт в групповой этап Лиги чемпионов
- РИА Новости
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Думаю, что там ловить нечего. Это разный уровень футбола! Думаете, «Спартак» будет другим? Там надеяться не на что. Какой бы тренер ни был, дело в другом: нет исполнителей. Соболев и Ларссон? Они будут играть не против «Химок». Да, «Бенфика» может проиграть 0:1, но не по игре. Но что дальше? Всё равно «Спартак» не попадет в групповой турнир Лиги чемпионов», — цитирует Гаврилова «РБ Спорт».
Первый матч между «Спартаком» и «Бенфикой» состоится 3 или 4 августа в Москве, а ответный — 10 августа в Лиссабоне.
Ранее Бояринцев высказался о важности Руя Витории перед матчами с «Бенфикой».