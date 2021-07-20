Гаврилов считает, что «Спартак» не попадёт в групповой этап Лиги чемпионов

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Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов поделился ожиданиями от матчей столичной команды с португальской «Бенфикой» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА.
Гаврилов считает, что «Спартак» не попадёт в групповой этап Лиги чемпионов
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

Думаю, что там ловить нечего. Это разный уровень футбола! Думаете, «Спартак» будет другим? Там надеяться не на что. Какой бы тренер ни был, дело в другом: нет исполнителей. Соболев и Ларссон? Они будут играть не против «Химок». Да, «Бенфика» может проиграть 0:1, но не по игре. Но что дальше? Всё равно «Спартак» не попадет в групповой турнир Лиги чемпионов», — цитирует Гаврилова «РБ Спорт».

Первый матч между «Спартаком» и «Бенфикой» состоится 3 или 4 августа в Москве, а ответный — 10 августа в Лиссабоне.

Ранее Бояринцев высказался о важности Руя Витории перед матчами с «Бенфикой».

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