Бояринцев: в матче с «Бенфикой» всё будет зависеть от опыта Руя Витории

Короткая ссылка
Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Бояринцев оценил перспективы красно-белых в противостоянии с португальской «Бенфикой» в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов УЕФА.
Бояринцев: в матче с «Бенфикой» всё будет зависеть от опыта Руя Витории
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

«Спартак» показывает уверенный результат в товарищеских матчах. Вырисовывается неплохая команда с хорошей конкуренцией. Поэтому я думаю, что «Спартак» будет готов хорошо. Однако «Бенфика» — достаточно серьёзный соперник. Всё будет зависеть от опыта Руя Витории. Он знает, как обыгрывать португальские клубы, поэтому, возможно, какое-то преимущество будет на стороне «Спартака». Нет сильной уверенности, что он пройдёт «Бенфику», шансы здесь абсолютно равны. Они на данный момент достойны друг друга», — приводит слова Бояринцева «Газета.Ru».

Первый матч между «Спартаком» и «Бенфикой» состоится 3 или 4 августа в Москве, а ответный — 10 августа в Лиссабоне.

Ранее Тарханов заявил, что, попадись «Спартаку» «Монако», было бы гораздо хуже.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить