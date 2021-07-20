Бояринцев: в матче с «Бенфикой» всё будет зависеть от опыта Руя Витории

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Бояринцев оценил перспективы красно-белых в противостоянии с португальской «Бенфикой» в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов УЕФА.

«Спартак» показывает уверенный результат в товарищеских матчах. Вырисовывается неплохая команда с хорошей конкуренцией. Поэтому я думаю, что «Спартак» будет готов хорошо. Однако «Бенфика» — достаточно серьёзный соперник. Всё будет зависеть от опыта Руя Витории. Он знает, как обыгрывать португальские клубы, поэтому, возможно, какое-то преимущество будет на стороне «Спартака». Нет сильной уверенности, что он пройдёт «Бенфику», шансы здесь абсолютно равны. Они на данный момент достойны друг друга», — приводит слова Бояринцева «Газета.Ru».

Первый матч между «Спартаком» и «Бенфикой» состоится 3 или 4 августа в Москве, а ответный — 10 августа в Лиссабоне.

Ранее Тарханов заявил, что, попадись «Спартаку» «Монако», было бы гораздо хуже.