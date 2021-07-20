Тарханов: попадись «Спартаку» «Монако», было бы гораздо хуже

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Российский тренер Александр Тарханов оценил шансы московского «Спартака» в матчах с лиссабонской «Бенфикой» в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов УЕФА.
Тарханов: попадись «Спартаку» «Монако», было бы гораздо хуже
  • Reuters
  • © Евгений Одиноков

«Если «Спартак» будет играть так, как в предсезонке, то у него будут шансы пройти дальше. «Бенфика» меняется каждый год, они продают футболистов. Сложно сказать, в каком состоянии находится команда. Плюс они не стали чемпионами. По всей видимости, у них есть какие-то проблемы. Не думаю, что это такой уж плохой жребий для «Спартака». Всё будет зависеть от красно-белых. Попадись им «Монако», было бы гораздо хуже. Плюс Руй Витория хорошо знает «Бенфику». Будем надеяться, что смогут пройти дальше», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Первый матч между «Спартаком» и «Бенфикой» состоится 3 или 4 августа в Москве, а ответный — 10 августа в Лиссабоне.

Ранее Каряка оценил шансы «Спартака» пройти «Бенфику».

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