Каряка оценил шансы «Спартака» пройти «Бенфику»

Бывший полузащитник сборной России по футболу и «Бенфики» Андрей Каряка поделился ожиданиями от матчей московского «Спартака» с португальским клубом в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов УЕФА.

«В данный момент у них хороший и сбалансированный состав, команда часто попадает в Лигу чемпионов. Я за «Бенфикой» и слежу. К тому же у «Спартака» тренер раньше там работал, от этого игры будут ещё интереснее. Думаю, что шансы «Спартака» — 50 на 50. В этой паре всё будут решать детали. Российскому клубу надо как можно надёжнее сыграть в Португалии, ведь «Бенфика» славится атакующим футболом. Судя по тому, что я видел от «Спартака» в предсезонке, защита у Витории отлажена хорошо. Он отлично знаком с «Бенфикой», знает сильные и слабые стороны соперника. Ему есть что рассказать спартаковским игрокам. Руй знает все детали, связанные с «Бенфикой», — цитирует Каряку Metaratings.ru.

Также экс-футболист португальского клуба предположил, что на своём поле соперник «Спартака» будет чаще атаковать ворота соперника.

«Дома «Бенфика» однозначно полезет в атаку. Плюс трибуны, болельщики их должны гнать вперёд. Хотя не в курсе, как там сейчас ситуация в Португалии с коронавирусом. У них необходимо в первую очередь надёжно сыграть в обороне, не дать слабину: «Бенфика» — это команда с мощной атакой. И не забывать искать счастья в контратаках», — добавил Каряка.

Первый матч между «Спартаком» и «Бенфикой» состоится 3 или 4 августа в Москве, ответный — 10 августа в Лиссабоне.

Ранее Павлюченко назвал «Бенфику» фаворитом противостояния со «Спартаком».