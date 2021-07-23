Marca: Мбаппе не хочет продлевать контракт с ПСЖ

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Нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе намерен покинуть клуб по окончании сезона.
Marca: Мбаппе не хочет продлевать контракт с ПСЖ
  • Reuters

Как сообщает Marca, игрок вернулся в расположение команды и не собирается требовать продавать его сейчас, но хочет дождаться срока истечения контракта в 2022 году и покинуть клуб в качестве свободного агента.

Тем не менее ПСЖ не намерен отпускать футболиста и будет пытаться убедить его продлить соглашение. 

В прошлом сезоне он провёл за парижскую команду 47 матчей, забил 42 мяча и отдал 11 результативных передач.

Ранее Джанлуиджи Доннарумма рассказал, что разговор с Джанлуиджи Буффоном подтолкнул его перейти в ПСЖ.

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