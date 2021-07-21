Доннарумма рассказал, что разговор с Буффоном подтолкнул его перейти в ПСЖ

Голкипер французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма рассказал, что подтолкнуло его выбрать именно эту команду для продолжения карьеры.

«Об этом клубе я слышал хорошие вещи. Я пообщался с Джанлуиджи Буффоном, и он посоветовал мне перейти в ПСЖ, рассказал об истории команды, о том, как здорово быть её частью. Я очень рад, что он обо всём этом рассказал, это подтолкнуло меня к переходу сюда. Я горжусь тем, что стал частью этой команды. Мы постараемся победить вместе», — приводит слова Доннаруммы MilanNews.it.

Предыдущим клубом Доннаруммы был итальянский «Милан», который он покинул нынешним летом в качестве свободного агента. В его активе 251 матч за россонери, 88 из которых он отыграл на ноль.

Буффон играл за ПСЖ в сезоне 2018/19. В его активе 25 матчей за команду из Парижа, в девяти из которых он отыграл на ноль.

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