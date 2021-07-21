Доннарумма рассказал, что разговор с Буффоном подтолкнул его перейти в ПСЖ

Короткая ссылка
Голкипер французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма рассказал, что подтолкнуло его выбрать именно эту команду для продолжения карьеры.
Доннарумма рассказал, что разговор с Буффоном подтолкнул его перейти в ПСЖ
  • Reuters
  • © Carl Recine

«Об этом клубе я слышал хорошие вещи. Я пообщался с Джанлуиджи Буффоном, и он посоветовал мне перейти в ПСЖ, рассказал об истории команды, о том, как здорово быть её частью. Я очень рад, что он обо всём этом рассказал, это подтолкнуло меня к переходу сюда. Я горжусь тем, что стал частью этой команды. Мы постараемся победить вместе», — приводит слова Доннаруммы MilanNews.it.

Предыдущим клубом Доннаруммы был итальянский «Милан», который он покинул нынешним летом в качестве свободного агента. В его активе 251 матч за россонери, 88 из которых он отыграл на ноль. 

Буффон играл за ПСЖ в сезоне 2018/19. В его активе 25 матчей за команду из Парижа, в девяти из которых он отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что Алаба взял в «Реале» номер Рамоса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить