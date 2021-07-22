«Формула-1» объявила о проведении спринт-квалификации в рамках Гран-при Италии

«Формула-1» объявила, что в программу 14-го этапа сезона Гран-при Италии войдёт спринт-квалификация.

Об этом сообщает пресс-служба чемпионата.

Гран-при Италии пройдёт на автодроме «Монца» 10—12 сентября.

Отмечается, что ещё один, третий этап, в программу которого войдёт спринт-квалификация, будет объявлен позднее.

В формат гоночного уикенда на этапах со спринт-квалификациями вносятся существенные изменения: в пятницу проходит только одна 60-минутная сессия свободных заездов, после которой проводится квалификация в классическом формате, по итогам которой определяется порядок старта пилотов в субботней спринтерской гонке на 100 км, утром перед которой проводится ещё одна 60-минутная сессия свободных заездов. В воскресенье основная гонка проходит в классическом формате, а порядок старта определяется позициями пилотов на финише спринта.

Ранее сообщалось, что Росс Браун высказался о первой в истории «Формулы-1» спринт-квалификации.