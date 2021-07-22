Немов высказался о выступлении россиян на ОИ в Токио под нейтральным флагом

Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов высказал мнение о выступлении сборной России на летних Олимпийских играх в Токио под нейтральным флагом.

«Думаю, все ребята, которые выступают за нашу страну, все прекрасно понимают, откуда они. Отдать 15—20 лет виду спорта и не выступить из-за отсутствия гимна и флага — странно. Люди всю жизнь сознательно шли к победе на Олимпиаде. Тут надо просто сделать дело. А мы уже будем болеть и встречать их и с гимном, и с флагом. Главное, чтобы ребята добились цели», — заявил Немов в стриме «Прекрасная Россия бу-бу-бу».

Летние Олимпийские игры состоятся с 23 июля по 8 августа.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Ранее Немов высказал мнение о проведении летних Олимпийских игр в Токио без болельщиков.