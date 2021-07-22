Немов — о проведении ОИ без зрителей: главное, сосредоточиться на своём деле

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов высказал мнение о проведении летних Олимпийских игр в Токио без болельщиков.
Немов — о проведении ОИ без зрителей: главное, сосредоточиться на своём деле
  • © РИА Новости / Евгения Новоженина

«На Играх-1996 в Атланте мы выходили выступать при 40-тысячной аудитории, которая болела за американцев. Тогда я ощущал командный дух. Нас было семеро, и дороже людей на тот момент не было. Главное — сосредоточиться на своём деле. Не важно, будут поддерживать или не будут. Нужно постараться сделать всё, чтобы завоевать медаль», — заявил Немов в стриме «Прекрасная Россия бу-бу-бу».

Летние Олимпийские игры состоятся с 23 июля по 8 августа. Из-за ситуации с распространением коронавируса в Японии соревнования будут проводиться при пустых трибунах.

Ранее Иоланда Чен высказалась о проведении Олимпиады без болельщиков.

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