Депутат Лебедев высказался о проведении матча открытия сезона РПЛ без болельщиков

Депутат Госдумы России Игорь Лебедев прокомментировал информацию о проведении матча открытия сезона-2021/22 Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» — «Динамо» при пустых трибунах.

«Зачем проводить матчи без зрителей? Власть занимается ерундой. Уверен, скоро опять что-то придумают. Каждый день нам говорят, что ситуация в стране патовая — много заражённых. При этом губернатор в Санкт-Петербурге проводит свои мероприятия, где большое количество людей, а на следующий день заявляет, что зрителей на стадион впускать нельзя. Где логика? Власть уже не знает, чем заняться. Вход в ресторан по QR-коду — это вообще бред. Если хотите бороться против COVID-19 — закройте уже метро. Там миллион заражённых. Закрыли фан-зону на Евро-2020 в Питере. А Евро-2020 закрыть — кишка тонка? Не могут, потому что это политическое решение», — приводит слова Лебедева Sport24.

Матч «Ростов» — «Динамо» состоится 23 июля в Ростове-на-Дону и начнётся в 20:00 мск.

Ранее появилась информация, что не менее четырёх матчей первого тура РПЛ пройдут без болельщиков.