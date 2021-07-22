Журова отреагировала на отделение Крыма от Украины границей на сайте Олимпиады

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала изображение Крыма отделённым границей от Украины на официальном сайте летних Олимпийских игр в Токио.

«У МОК задача одна: закончить все конфликты до начала соревнований. Они не хотят допустить ситуации, которая произошла на Евро-2020, когда все обсуждали форму сборной Украины. Нужно, чтобы люди интересовались только спортсменами и их результатами, а не политическими моментами. МОК старается занять нейтральную позицию и не впускать политику в спорт. Сделали всё абсолютно правильно и аккуратно», — приводит слова Журовой «Спорт-Экспресс».

Летняя Олимпиада, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 23 по 8 августа.

Ранее сообщалось, что МИД Украины поручил послам разобраться в ситуации с изображением Крыма на сайте Олимпиады.