World Athletics обсудит вопрос восстановления ВФЛА на заседании в Токио
- РИА Новости
По словам представителя пресс-службы World Athletics, которые передаёт ТАСС, в заседании примут участие представители рабочей группы по восстановлению международного статуса ВФЛА под председательством Руне Андерсена.
Заседание совета World Athletics пройдёт 28—29 июля.
«Итоги будут подведены на пресс-конференции, которая состоится в заключительный день», — добавил представитель World Athletics.
Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено с конца 2015 года. В настоящее время из-за санкций, наложенных на ВФЛА, российские легкоатлеты не могут выступать на международных соревнованиях под своим флагом.
Ранее сообщалось, что CAS вынес вердикт по делу легкоатлета Данила Лысенко.