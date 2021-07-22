World Athletics обсудит вопрос восстановления ВФЛА на заседании в Токио

Совет World Athletics на своём очередном заседании обсудит вопрос восстановления статуса Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

По словам представителя пресс-службы World Athletics, которые передаёт ТАСС, в заседании примут участие представители рабочей группы по восстановлению международного статуса ВФЛА под председательством Руне Андерсена.

Заседание совета World Athletics пройдёт 28—29 июля.

«Итоги будут подведены на пресс-конференции, которая состоится в заключительный день», — добавил представитель World Athletics.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено с конца 2015 года. В настоящее время из-за санкций, наложенных на ВФЛА, российские легкоатлеты не могут выступать на международных соревнованиях под своим флагом.

Ранее сообщалось, что CAS вынес вердикт по делу легкоатлета Данила Лысенко.