РПЛ подтвердила проведение матча «Ростов» — «Динамо» при пустых трибунах

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Российская премьер-лига (РПЛ) подтвердила, что матч открытия сезона-2021/22 между «Ростовом» и московским «Динамо» пройдёт без болельщиков.
РПЛ подтвердила проведение матча «Ростов» — «Динамо» при пустых трибунах
  • РИА Новости

«22 июля на основании постановления Главного санитарного врача России и требования управления Роспотребнадзора по Ростовской области было принято решение о проведении первого матча сезона-2021/22 «Ростов» — «Динамо» без зрителей», — говорится в сообщении РПЛ.

Матч «Ростов» — «Динамо» состоится 23 июля в Ростове-на-Дону и начнётся в 20:00 мск.

Ранее РПЛ выступила с заявлением по ситуации с допуском болельщиков на матчи.

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