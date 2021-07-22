РПЛ подтвердила проведение матча «Ростов» — «Динамо» при пустых трибунах

Российская премьер-лига (РПЛ) подтвердила, что матч открытия сезона-2021/22 между «Ростовом» и московским «Динамо» пройдёт без болельщиков.

«22 июля на основании постановления Главного санитарного врача России и требования управления Роспотребнадзора по Ростовской области было принято решение о проведении первого матча сезона-2021/22 «Ростов» — «Динамо» без зрителей», — говорится в сообщении РПЛ.

Матч «Ростов» — «Динамо» состоится 23 июля в Ростове-на-Дону и начнётся в 20:00 мск.

Ранее РПЛ выступила с заявлением по ситуации с допуском болельщиков на матчи.