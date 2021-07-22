Экс-футболист «Локомотива» Лысов завершил карьеру в 23 года

Короткая ссылка
Бывший защитник московского «Локомотива» Михаил Лысов объявил о решении завершить карьеру в возрасте 23 лет.
Экс-футболист «Локомотива» Лысов завершил карьеру в 23 года
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Я завершаю карьеру. Не играл восемь месяцев, были серьёзные проблемы со здоровьем. Я пытался вернуться, но организм дал знак, что рисковать нельзя. Есть семья, и нет ничего важнее. Решение тяжёлое, но жизнь на этом не заканчивается», — цитирует Лысова «Чемпионат».

Защитник поблагодарил «Локомотив» за то, что клуб воспитывал его с ранних лет и подарил хорошую карьеру.

«Удалось выиграть Российскую премьер-лигу и Кубок России. Благодарен «Локомотиву», всем тренерам, футболистам, персоналу. Совместными усилиями они подарили мне такую карьеру», — сказал он.

Лысов заявил, что планирует остаться в футболе: хочет заниматься тренерской деятельностью.

«Есть планы получить лицензии и начать работать. Посмотрим, моё это или нет», — сказал защитник.

В прошедшем сезоне Лысов провёл один матч и не отметился результативными действиями.

Ранее «Локомотив» выступил с заявлением о допуске болельщиков на матчи Российской премьер-лиги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить